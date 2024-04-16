台股大跌近550點 金管會信心喊話：今年以來台股漲幅僅次這國家

台股今日大跌547.81點，指數直接跌破2萬點大關，對此證期局今日信心喊話指出，今年以來台股在亞洲幅度仍名列前茅，僅次於日本，另外截至4月15日止，外資買超909.64億元，集中市場日均成交量3943億元，較去年同期增加77.33%。

今日亞股全面下跌，台股收盤指數為19,901.96點，下跌547.81點 跌幅2.68%，成交值5,349.08億元，外資賣超約366.15億元，同時段韓國跌2.38%，日本跌1.68%，香港跌1.59%，新加坡跌1.28%，上海跌0.66%，台股的跌幅相較亞洲各股相對較多。

金管會則以今年以來股市走勢、外資動向、台股基本面等，向市場信心喊話。證期局指出，今年截至4月15日止，台股漲幅14.05%，相較日本漲幅17.24%、上海漲幅2.77%、韓國漲幅0.57%、新加坡跌幅1.75%、深圳跌幅1.63%、香港跌幅2.62%，台股漲幅僅次於日本。

金管會也表示，就擔保維持率數字來看，截至4月15日止，信用交易之整戶擔保維持率為173.44%；另外在台股基本面上，今年截至3月底本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71% ，加計股票股利為2.81%，國內上市櫃公司截至113年3月底累計營收約9.53兆元，較去年同期增加5.40%，為歷年同期次高，均展現台股仍有相當的基本面可期。