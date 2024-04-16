快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

買股東會紀念品不能抵營業稅 財政部：無關業務推動

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部提醒，股東會購買紀念品贈送股東，屬推展業務無關的餽贈，進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。圖／本報系資料照片
財政部提醒，股東會購買紀念品贈送股東，屬推展業務無關的餽贈，進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。圖／本報系資料照片

股東會旺季即將到來，不少小股民都很期待今年自己投資的公司股東會紀念品發什麼？不過對企業來說，股東會購買紀念品贈送股東，屬推展業務無關的餽贈，進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。

財政部高雄國稅局舉例，轄內A公司經營家用器具及用品零售，向B公司購買1萬個指甲剪作為股東會紀念品，並取得B公司開立銷售額100萬元的三聯式統一發票，依營業稅稅率5%計算，進貨的營業稅額為5萬元，但贈送股東紀念品的行為與公司業務推展無關，A公司在申報營業稅時，該筆紀念品5萬元進貨營業稅額不得扣抵銷項稅額。

高雄國稅局說明，依營業稅法規定，交際應酬用的貨物或勞務支付的進項稅額，不得申報扣抵銷項稅額；所謂交際應酬用的貨物或勞務，包括宴客及與推廣業務無關的餽贈。

公司召開股東會時，贈送股東的紀念品與業務推展無關，屬公司對股東的饋贈，購買該紀念品支付進項稅額所取得的進項統一發票不得申報扣抵銷項稅額；若公司以自行產製、進口或購買供銷售的商品轉供股東會紀念品，因相關商品支付的進項稅額已申報扣抵銷項稅額，轉供股東紀念品時，依法應視為銷售貨物，並按商品變更用途時的時價作為銷售額，以公司名義為買受人按自我銷售開立統一發票，該統一發票記載的進項稅額，依規定，不得申報扣抵銷項稅額。

該局提醒，公司如誤將購買紀念品支付的進項稅額申報扣抵銷項稅額致生漏稅額情事，於未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，已自動補報並補繳所漏稅款者，依稅捐稽徵法規定，得加計利息免罰。

營業稅 統一發票 股東會紀念品

延伸閱讀

單筆最高2千萬 無人繼承遺產去年1.1億元歸入國庫

20年前慧眼識英雄相中彭金隆 新壽董事長魏寶生說出這段秘辛

準金管會主委彭金隆 農家子弟曾是政大開心農場推手

稅收挹注長照基金 大躍進

相關新聞

台股史上第12大跌點！法人：盤面未出現恐慌氣氛、美台基本面強健

中東地緣政治升溫加上美國最新零售銷售數據優於預期，降息預期再度延後，影響多方投資情緒，不僅昨天美股下挫，今天亞股也一片慘...

買股東會紀念品不能抵營業稅 財政部：無關業務推動

股東會旺季即將到來，不少小股民都很期待今年自己投資的公司股東會紀念品發什麼？不過對企業來說，股東會購買紀念品贈送股東，屬...

外資賣超388億 這檔逆勢獲買超逾2.6萬張

台股16日重挫547.81點，為2022年10月12日以來單日最大跌點，也是台股史上第12大跌點，跌幅2.68%，終場以...

兩因素攪局台股重挫跌破2萬點 法人看好這七大族群

中東地緣政治升溫加上美國最新零售銷售數據優於預期，降息預期再度延後，影響多方投資情緒，不僅美股周一下挫，亞股16日也是一...

台股下跌547點 三大法人賣超572億元

台股16日以20,365.11點開出，盤中最低一度達19844.54點，終場收在19901.96點，下跌547.81點，...

台股大跌547點 台積電、鴻海、聯發科市值合計蒸發6,200億元

台股16日開低走低，終場收19,901.96點，重挫547.81點，月線失守，且跌落2萬點，權王台積電（2330）領跌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。