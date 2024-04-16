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台股大跌權值股慘兮兮 台泥逆勢收紅

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股16日摜破兩萬點，大跌547.81點，收19,901.96點，跌幅2.68%，權值股普遍走弱，台積電（2330）跌破800元，收788元，跌幅2.23%；台塑化（6505）、南亞（1303）、富邦金（2881）、長榮（2603）、統一（1216）等也都下跌，不過台泥（1101）表現抗跌，收32.45元，小漲0.3%，水泥指數也是跌幅較小的類股。

台泥投入儲能業務效益顯現，成為台灣最大電力交易聚合商。15日宣布在宜蘭蘇澳建置的35MW E-dReg儲能系統正式啟用，並參與台電電力交易。台泥目前占國內E-dReg儲能總容量72%，達到145MW（百萬瓦），且E-dReg儲能在目前台電電力交易產品中平均結清價格最高。

台泥表示，E-dReg儲能能存下多餘的電力，並配合台電調度放電供應電網，也可做到「削峰填谷」，兼具調整電網頻率及供應電網電能功能，進一步提升能源使用的效率與環境友好性。

除了宜蘭蘇澳35MW儲能系統，台泥另一座全台最大的100MW E-dReg儲能系統，已在去年下半年完工並全數併入電網，另外在花蓮的50MW E-dReg儲能案場也將在今年底前陸續完成併網。

台泥3月合併營收136.49億元，年增16.36%，為單月歷史新高，累計今年第1季合併營收256.86億元，年減2.56%。3月合併營收大增，主因為併入土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor兩家歐洲水泥事業所致，分別持有60%股權及100%股份。

台泥 營收

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