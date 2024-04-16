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台股大跌547點 台積電、鴻海、聯發科市值合計蒸發6,200億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股16日開低走低，終場收19,901.96點，重挫547.81點，月線失守，且跌落2萬點，權王台積電（2330）領跌，最後一盤爆出3,612張賣單再壓低股價，以788元收盤，大跌18元，市值縮水4,668.3億元，降至20兆4,368億元，若加計鴻海（2317）及聯發科（2454）下跌所減少的市值，台股前三大權值股單日市值合計蒸發6,241.25億元。

中東緊張情勢未解，美股周一收黑，台股今日開低走低，早盤以20,365.11點開出，下跌84.66點，盤中跌幅擴大失守20,000點，午盤過後再出現一波下殺壓力，指數一度下滑至19,844.54點，終場則是收在19,901.96點，重挫547.81點，跌幅2.68%。

權王台積電早盤以802元開出，下跌4元，股價開低後走低，盤中一度下滑至785元，最後一盤爆出3,612張賣單再壓低3元股價，終場以788元收盤，下跌18元，市值縮水4,668.3億元，降至20兆4,368億元，統計台積電下跌約影響大盤指數144點。

鴻海早盤以142.5元開出，盤中低點一度下滑至137.5元，終場收在141元，下跌5元，市值減少693.15億元，降至1兆9,546.82億元，跌落至2兆元市值之下，鴻海下跌約影響大盤指數21點。

聯發科早盤以1,065元開低，終場以1,055元收盤，下跌55元，跌幅4.95%；單日市值減少879.8億元，降至1兆6,876億元，聯發科股價下跌約影響大盤指數26點。

台積電 台股

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