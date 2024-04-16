快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近18個月來單日最大跌幅！台股急跌摜破兩萬點大關 市場關注七大族群

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股大跌。圖／聯合報系資料照片
台股大跌。圖／聯合報系資料照片

一年半首見台股急跌！台股16日急跌摜破兩萬點大關，盤中最低19,922.77點，一度挫逾500點，超過80%的個股走弱。法人分析，目前市場關注的變數包括：Fed 何時降息；4月中旬起美國與台灣指標科技企業財報與法說會展望；中國股市觸底後強彈，後續中國景氣是否能順利由谷底回升；520總統就職前兩岸關係。

展望後市台股，台新台灣中小基金經理人沈建宏指出，因為預期4月中旬以後美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望可望釋出樂觀訊息，以及台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康。

另一方面，台股 ETF 市值已經是主動基金的3倍，重量級 ETF 在5~6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨投機與熱絡。

在類股操作上，沈建宏看好七大族群：一、AI相關成長受惠股；二、整理超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等；三、谷底回升的記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、高股息殖利率族群等。

台股 財報 高股息

延伸閱讀

台股遭空襲國家隊護盤 公股券商砸87億元救援

台股大戶、中實戶回流 ETF熱賣效應 散戶大增至487萬人

外資賣亞股 台股失血

外資狙擊高股息ETF 法人：短線中東緊張干擾台股

相關新聞

近18個月來單日最大跌幅！台股急跌摜破兩萬點大關 市場關注七大族群

一年半首見台股急跌！台股16日急跌摜破兩萬點大關，盤中最低19,922.77點，一度挫逾500點，超過80%的個股走弱。...

台積電跌破800元關 盤中大跌拖累大盤指數約百點

美股周一下跌作收，台積電ADR下跌1.7%，台股16日開低走低，盤中大跌逾300點，台積電（2330）也是開低走低，早盤...

台股開盤即重挫 回測2萬點大關支撐

受到中東動盪擴大影響，美股四大指數大跌，台積電ADR（美國存託憑證）大跌1.67％，台北股今日開低走低，指數大跌逾300...

台股早盤跌逾兩百點摜破月線 台積電開跌4元、盤中失守800元

台股16日開盤指數為20,35.11點，下跌84.66點，早盤跌幅擴大重挫逾200點。台積電（2330）開盤價為802元...

群益 ETF 00919受益人平均每位入帳近七千元 成長23.6%

4月15日是群益台灣精選高息ETF（00919）第四次配息發放日，00919以除息前66.8萬位受益人數與張數來計算，平...

台積電遭拋售萬張、公股急護盤 18日法說將牽動 AI 行情

台股15日遭外資大舉拋售，拖累電子和重電及AI族群走勢衰退，而台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。