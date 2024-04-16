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近18個月來單日最大跌幅！台股急跌摜破兩萬點大關 市場關注七大族群
一年半首見台股急跌！台股16日急跌摜破兩萬點大關，盤中最低19,922.77點，一度挫逾500點，超過80%的個股走弱。法人分析，目前市場關注的變數包括：Fed 何時降息；4月中旬起美國與台灣指標科技企業財報與法說會展望；中國股市觸底後強彈，後續中國景氣是否能順利由谷底回升；520總統就職前兩岸關係。
展望後市台股，台新台灣中小基金經理人沈建宏指出，因為預期4月中旬以後美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望可望釋出樂觀訊息，以及台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康。
另一方面，台股 ETF 市值已經是主動基金的3倍，重量級 ETF 在5~6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨投機與熱絡。
在類股操作上，沈建宏看好七大族群：一、AI相關成長受惠股；二、整理超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等；三、谷底回升的記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、高股息殖利率族群等。
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