群益 ETF 00919受益人平均每位入帳近七千元 成長23.6%

4月15日是群益台灣精選高息ETF（00919）第四次配息發放日，00919以除息前66.8萬位受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到6,947元，等於平均每個月有2,316元配息收入，據了解00919上次配息每位受益人平均每月是1,874元息收，本次每月增加442元，成長幅度是23.6%，每人領取的金額成長幅度，主要是0.55元上升至0.66元，呈現階梯式成長的原因。其次是既有的投資人持續加碼累積張數所貢獻的，整體而言，00919的受益人數跟規模大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

財富管理業者表示，投資人一定不希望賺了利息賠了價差，目前市面共有18檔高息 ETF 可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求及配息時間搭配做選擇。觀察今年以來18檔台股高息 ETF 含息報酬率平均上漲9.66%，其中以00919今年來上漲16.87%表現居冠，彰顯台股高息 ETF 息利雙收好表現。

此外，00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，5月會再精準布局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，受益人可領到息可再投入。

據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」及「精準領息」。精準高息是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用預測未來或是參考過去所造成的誤判。精準領息則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。