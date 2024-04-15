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網路家庭去年大虧 五位董事兼任員工平均酬金241萬元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
PChome網路家庭集團董事長詹宏志。圖／聯合報系資料照片
PChome網路家庭集團董事長詹宏志。圖／聯合報系資料照片

台灣證交所今日公告2023年上市公司董監酬金支領情形與合理性說明，也點名網路家庭（8044）去年虧損，但仍有「肥貓」董事。根據證交所資料，網路家庭董事酬金為481.6萬元，平均每位董事領得酬金為589,474元，但加計兼任員工酬金，酬金來到1,969.7萬元，平均每位董事薪資一躍達到241萬元。

根據網路家庭官網公告，董事會成員包括董事長詹宏志、總經理暨執行長張瑜珊、財務長周磊、法人代表董事曾薰儀、法人代表董事周厚宇、法人代表董事郭大經；以及三席獨立董事和碩董事長童子賢、前交通部長賀陳旦、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。其中，杜奕瑾是去年股東會後補選的新獨董，網路家庭將在今年改選九席董事與獨立董事。

值得注意的是，董事總酬金約為481.6萬，但加計兼任員工酬勞後，總酬金達1,969.7萬，網路家庭董事會六位董事中，除郭大經外，有五位都兼任網路家庭與轉投資子公司員工，加計兼任員工薪資後的酬金，董事平均酬金從六位數的58.9萬元跳到七位數的241萬，董事酬金占稅後損益百分比也從原本的-0.72跳升為-2.98。「兼任員工酬勞」約為1,488萬元，不計三位獨董與一位非兼任員工的董事，等於其他五位董事每人平均多得297.6萬元的薪資。

網路家庭董事會成員含括董事長、總經理、財務長等經營階層，公司虧損也仍不忘發董事百萬酬金，員工的績效獎金，則遲遲未揭露。網路家庭在提供證交所的文件中解釋，因2023年虧損，董事「僅領取固定酬勞」，未有因獲利領取之酬金，部分為兼任公司管理職之薪資。

網路家庭去年創下連二年虧損，2022年虧損時，2023年董事長詹宏志就率先表態表示「1月起不領薪水」，還把員工2022年績效獎金也砍了。但今年網路家庭並未說明詹宏志是否確實不領薪資，顯然仍領了基本董事酬勞，甚至也領取兼任員工酬勞。網路家庭去年歸屬母公司淨損6.59億元，每股淨損5.01元，連兩年虧損，創下上櫃以來稅後第二大虧損。

網路家庭 薪資

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