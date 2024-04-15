台日集保攜手深化合作 集保結算所出訪日本成果豐碩

為強化台日資本市場連結，集保結算所董事長林丙輝率相關部門主管，4月11日至13日拜訪日本集保公司(Japan Securities Depository Center, Inc. JASDEC)、日本ICJ公司(Investor Communications Japan)及日本投資信託協會(Japan Investment Trusts Association, JITA)等機構，達成多領域深度合作的共識，交流成果豐碩。

日本日前正式宣布結束負利率，在多項政策及市場改革帶動下，日本股市日經指數近期創新高，超越1989年日本泡沫經濟時締造的高點，日股重奪亞洲之冠，國際也高度關注「日本再起」的新浪潮。

為借鏡日本資本市場發展經驗，且今(2024)年洽逢日本集保公司成立40週年，臺灣集保結算所亦成立35周年，兩家機構皆為亞太地區集保組織(Asia-Pacific CSD Group, ACG)創始會員及執行委員會委員，共同推動區域資本市場現代化，深厚友誼長達30餘年。這次會談由日本集保公司董事長中村明雄親自率各單位主管接待，不僅就雙方業務發展及未來合作面向進行討論，中村明雄更表示臺日同為地震頻繁的國家，期待在災害應變等領域強化交流，提升資本市場服務韌性。

日本ICJ公司為東京證券交易所及美商Broadridge於2004年成立的合資公司，該公司提供日本國內與跨國股東會投票、視訊股東會及股東會相關大數據等服務，服務對象超過1,800家日本上市公司。會談中，雙方皆有感於彼此相近的業務發展歷程，且在各自的市場都扮演企業與股東溝通的關鍵角色，ICJ公司董事長今給黎成夫表示樂見未來雙方在創新服務與人員培訓上持續交流，進一步為臺日市場成長與發展做出貢獻。

日本投資信託協會為日本投信業者的同業組織，在近年日本發展資產管理中心上扮演產業改革關鍵角色，集保結算所為配合金管會政策，研議我國成為亞太資產管理中心，此行特拜訪該協會，深入了解並借鏡日本制度發展背景及具體作法。該協會副理事長杉江潤親自說明日本政府「資產運用立國」政策及配套措施，雙方並就臺日市場資產管理產業現況及發展交換意見，互動熱絡。

林丙輝表示，此行拜訪的三家機構皆對0403花蓮強震表達關懷慰問之意，顯見臺日友好情誼深厚，集保結算所將在國際合作上持續突破，藉由與國外相關機構的互訪交流及資訊分享，積極展現臺灣市場多元成長動能，提升國際能見度。另在業務發展方面，集保結算所近年來推動「股東e服務」等一系列股務數位服務，並且在ESG評等、機構盡職治理等永續金融領域亦提供多元便利措施，持續深化「創新」、「韌性」、「普惠」及「永續」四大願景，建構我國數位金融基礎建設，厚實營運韌性，迎向市場變革與永續金融。