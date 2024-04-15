士電大跌但大股東國賓沒在怕 反向大漲逾7%

台股15日下跌286.8點，收在20,449.77點，跌幅1.38%，不僅摜破五日線，十日線也同步失守，先前強勢的電機機械股也同步回檔重挫，指數終場下跌3.37%，重電四雄除了亞力其餘皆下跌，士電（1503）下跌7.49%，收309元。不過大股東國賓卻不受士電大跌的影響，反而再刷新波段新高，收70.9元，漲幅7.26%。

台股下挫，重電股也大多下跌回檔，士電今日大跌，幾乎吃掉12日的漲幅，不過持有士電股份約11%的國賓卻反向大漲，以68.5元跳空開高，一度拉高至72.3元，收70.9元，上漲超過7%，統計國賓自3/14起漲以來，漲幅達49%，量能也從幾百張，到今日爆出近萬張大量。

根據士電112年年報，國賓持有士電股份佔11.48%，為繼三菱電機後之第二大股東。國賓分別於2022年9月16日及10月24 日公告取得士電股票，7/29~9/16以成本62.55元取得8,500張，9/22~10/24期間再以57.6元購入7,000張，共持有士電約 5.9 萬張，如處份士電股票，其潛在利益將相當可觀。

國賓餐飲事業占營收達80%，其中「A CUT牛排館」再獲米其林一星殊榮，另外國賓積極提升資產使用價值，台北國賓飯店百億元危老改建案於2022年全面啟動，將改建成台北國賓皇宮酒店與豪宅「國賓皇琚」。

國賓今年三月營收1.02億元，月減13.22%，年增7.79%，累計第一季營收3.52億元，年減8.65%。國賓董事會決議股利分派，擬以盈餘配發每股現金股利1元，盈餘配發率約74.62％。