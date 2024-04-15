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被錢香醒 這檔高息 ETF 受益人平均每人入帳近7,000元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
18檔台股高息ETF今年來含息表現。資料來源：CMONEY
18檔台股高息ETF今年來含息表現。資料來源：CMONEY

群益台灣精選高息 ETF（00919）15日發放第四次配息，受益人一醒來戶頭就多了配息收入，可說是一早被錢香醒；據了解，以00919除息前66.8萬名受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到6,947元，等於平均每個月有2,316元配息收入，較上次配息每位受益人平均每月1,874元息收，本次每月增加442元，成長幅度23.6%。

財富管理業者表示，投資人一定不希望賺了利息賠了價差，目前市面上共有18檔高息 ETF 可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇；觀察今年以來18檔台股高息 ETF 含息報酬率平均上漲9.66%，其中以00919今年來上漲16.87%表現居冠。

財富管理業者指出，00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，5月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，建議受益人領到息可再投入。

財富管理業者強調，據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

配息

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