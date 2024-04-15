台積電領跌權值股下挫 光這4檔就拖累大盤指數約150點
中東危機升高，美股四大指數上周收跌，台股15日開低重挫，一度下滑至20,457點，盤中大跌逾200點，台積電（2330）股價開低，恐面臨800元關卡保衛，盤中跌幅逾1%，統計包括台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）4檔股價下跌，就影響大盤指數約150點。
美股上周五下跌，道瓊工業指數收37,983.24點，下跌475.84點，跌幅1.24%；標普500指數收5,123.41點，下跌75.65點，跌幅1.46%；那斯達克指數收16,175.09點，下跌267.11點，跌幅1.62%；費城半導體指數收4,745.051點，下跌161.315點，跌幅3.29%。
台股早盤以20,586.53點開低，下跌150.04點，指數開低走低，一度下滑至20,457.25點，下跌279.32點，盤面上以軍工股的表現最為抗跌，另外，電力供應股則是由大亞領軍，大同也是上漲攻勢，不過華城、中興電、士電、東元等則是下跌。
台積電ADR上周五大跌逾3%，15日以804元開出，下跌14元，股價一度下滑至803元，跌幅1.83%，盤中失幅略有收斂，但仍下跌1.22%，影響大盤指數約89點；台積電大跌之外，權值股也是下挫居多，聯發科以1,160元開低走低，一度下滑至1,110元，盤中跌幅逾5%，影響大盤指數約31點。
鴻海也是開低重挫，早盤以148.5元開低後一度下滑至144.5元，跌破月線，盤中跌幅2.65%，影大盤指數約17點；廣達以268.5元開低，一度翻紅至273元，低點則下滑至259元，盤中跌幅3.32%，影響大盤指數約10點。
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