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中東戰事再起 黃金價格飆升 這檔概念股大漲創2年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

中東衝突再起，國際情勢陷入緊張情緒，現貨黃金價格持續攀升，台股黃金概念股受到帶動15日表現逆勢撐盤，佳龍（9955）早盤大漲超過9%，股價創下2年以來新高，光洋科、金益鼎盤中也都有逾3%的漲幅。

在周末期間，伊朗對以色列發射超過300起飛彈和無人機，這是第一次從伊朗領土直接攻擊以色列，不過多數都被攔截。這次預告多日的攻擊是報復以色列在敘利亞發動空襲，導致伊朗高層將士身亡。

現貨黃金價格15日盤中上漲0.64%，至每英兩2,359.32美元，自稍早的1.17%漲幅收斂。金價仍維持在接近記錄高點的水準交易。

高盛看好黃金今年後續走勢，上調今年底黃金的預期價格，由原先所估的每英兩2,300美元提高至2,700美元。包括 Nicholas Snowdon 在內的高盛分析師在最新的分析報告中指出，金價大漲主要是由新興市場國家的中央銀行購買，以及亞洲市場零售買盤貢獻。

佳龍代理發言人陳澤輝日前於法說會上表示，針對營運展望，將以循環經濟為核心，持續發展零件清洗即貴金屬回收再生、廢資訊品回收再生、廢水處理、綠能事業等。

佳龍2023年營收11.4億元，年減1.88%，歸屬於母公司業主淨損8,173萬元，每股虧損0.79元。營收占比貴金屬材料占56.2%、貴金屬(金鹽)占 39%、其他銷售占 3.4%、太陽能發電占 0.7%等。

伊朗 金價

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