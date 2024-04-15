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台股創高追還是回檔買？專家：選擇標的比時點更重要

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

全球股市龍抬頭，台股亦展現飛龍在天的氣勢，屢創新高並直逼2萬1千點，然而近期美國非農與 CPI 數據過熱均影響市場對聯準會降息預期，使得盤勢波動加大，這讓不少台股投資人陷入兩難：究竟該創高追、抑或等回檔買？此外，近年規模成長快速的 ETF 投資，究竟該選擇市值型追求資本利得，還是透過高股息型累積收益機會？

野村投信表示，台股長期向上，其實何時進場對長期表現差異不大，但選擇標的卻可以帶來成果的提升。根據統計，若在任一時間進場投資台股，分別持有60、120與240交易日（即三、六個月與一年），以市值型的加權指數平均而言都是正報酬，漲幅從3.67%至14.92%不等，表現不俗；若只有下跌才進場，平均漲幅則來到3.8%至15%，投資成果略微提高但差異不大。

高股息型 ETF 如臺灣高股息指數，任一時間進場投資的平均漲幅也可望落在3.54%至13.26%，下跌才進場之平均表現水準亦達3.88%至13.84%，投資成果差異不大。然而，若選擇追求息利雙贏的「強勢高息股」，例如臺灣趨勢動能高股息指數，任一時間進場平均表現則來到5.22%至21.14%，下跌才進場之平均表現亦為5.49%至22.51%，明顯比單純市值型指數或高股息型指數表現勝出。

野村投信投資策略部副總張繼文進一步分析，台股長期向上，無論透過市值型 ETF 追求資本利得、抑或是高股息型 ETF 累積收益機會，長期而言表現都不錯，故若希望提升投資成果，選標的會比選時點來得更重要。以加權指數與臺灣高股息指數來看，其總報酬分別為206.91%與203.19%，其中，加權指數來自價格報酬（資本利得）的比重較高，臺灣高股息指數則主要來自股息報酬。

然而，野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）其追蹤臺灣趨勢動能高股息指數，為目前臺灣首檔透過「股價動能」與「股利息收」的雙指標篩選，不但同期間回測總報酬達416.53%，比大盤或一般高股息指數更為亮眼，形同站在巨人肩膀上投資，若拆解報酬組成可發現來自股息報酬（收益）與價格報酬（利得）分別達193.75%與222.78%，超前佈屬具股息與股價成長潛力之高息股，無論哪一塊報酬來源的表現，除了均勝過加權指數與一般高股息指數，且股息與利得大致各占一半，論組成佔比也較為均衡健康。

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）經理人林怡君表示，投資台股參與的是台灣長期經濟發展成果，亦即公司長期獲利成長所帶動股價增值與累積股息的一個過程，因此如何篩選出具備「息利雙收」的優質公司，即便是在被動型ETF的投資領域中同等重要。00944其追蹤指數：臺灣趨勢動能高股息指數，即是臺灣目前首檔透過「股價動能」與「股利息收」的雙篩選指標，用獨特的方法論（Methodology）來為台股投資人追求息利雙贏的機會。00944將在4月22日至24日展開募集，預計5月9日掛牌上市，發行價格為新台幣15元，採取月配息，有助滿足投資人資金靈活運用的需求，又能兼顧高息成長契機。

主要指數表現。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，2015/11/17-2024/2/29。)
主要指數表現。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，2015/11/17-2024/2/29。)

高股息

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