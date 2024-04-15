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董事酬金排行前十大 國巨連三年蟬聯冠軍

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

2023年上市櫃公司董事酬金擬議數15日出爐，國巨（2327）以7,431萬元連三年蟬聯平均每位董事酬金王寶座，金融業因去年獲利爆發，中信金（2891）以7,256萬元由2022年的第三名晉升至第二名，台積電（2330）則降至第三名，金控業則占前十名五席。

檢視上市公司2023年平均每位董事酬金前十大，由國巨拿下冠軍；因國內金控獲利較去年同期翻倍成長，其次為中信金；第三為台積電的6,354萬元，再來是和泰車3,501萬元、第五名元大金3,390萬元，第六至第十名依序為開發金、大立光、光寶科、台中銀、台新金。

新進前十名排行榜的公司有和泰車與台中銀。龍頭車廠和泰車2022年雖因掃到防疫保單颱風尾，掉出榜單後，2023年再度回歸前十強，車業市場景氣持穩、進口車來車量持續穩健，推升今(2024)年第1季營收，創下同期新高；台中銀今年來每月獲利都成長亮麗，使今年第1季獲利創歷年同期新高。

中信金 台積電

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