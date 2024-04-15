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台股早盤重挫逾百點 軍工族群逆勢撐盤

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

伊朗對以色列發動攻擊，但暗示可能是一次性攻擊，中東危機升高，上周五美股四大指數收跌，台積電ADR重挫3%，台股15日下跌重挫，早盤最低一度下跌至20,523.26點，下跌213.31點，盤中下跌逾百點，失守5日線。

權值股多拉回整理，聯發科（2454）早盤重挫近半根停板，台積電（2330）早盤下跌逾1%，力守800元大關。盤面上電子股表現疲弱，而軍工、電纜、橡膠等傳產股則較為撐盤，大同、大亞、中興電分別為個股盤中成交量前3名。

美股上周五（12日）挫跌，道瓊工業指數終場收在37983.24點，下跌475.84點，跌幅1.24%。標準普爾500指數終場收在5123.41點，下跌75.65點，跌幅1.46%。那斯達克指數終場收在16175.09點，下跌267.11點，跌幅1.62%。費城半導體指數終場收在4745.051點，下跌161.315點，跌幅3.29%。

台積電 台股 美股

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