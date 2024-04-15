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存股族最愛百億級 ETF 定期定額五年報酬逾五成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
成立滿五年的八檔百億級別ETF定期定額報酬率。(資料來源：晨星)
成立滿五年的八檔百億級別ETF定期定額報酬率。(資料來源：晨星)

存股族都知道，定期定額的終極要義就是選擇好標的、拉長時間比氣長！臺灣證券交易所統計3月定期定額交易戶數排行中，有八檔成立超過五年、規模達到百億級別的 ETF，近一年定期定額都有超過兩成的報酬率，拉長時間存股五年，報酬率皆為五成起跳。

其中，投資美股大型科技股的統一 FANG+ ETF（00757），無論一年或五年定期定額報酬率皆居冠，且是唯一一檔五年定期定額報酬率超過100%者，長線報酬率遙遙領先群雄。統一投信表示，存股族可趁美股科技股短線修正，將00757納入定期定額資產配置，逢低累積更多部位。

美國公布3月消費者物價指數（CPI）升幅高於預期，顯示通膨未緩解，造成聯準會降息政策不確定性上升，美股科技股反映此變數陷入回檔，00757短線雖隨之震盪，但近一年定期定額報酬率仍有超過三成的好成績，存股五年定期定額報酬率更達117%。

法人表示，因美國通膨數據高於市場預期，削弱市場對聯準會最快6月降息的期待，而使資本市場高檔震盪，但目前的高利率不可能長久持續，降息只是推遲。回歸基本面而言，00757成分股多為相關產業領頭的巨型企業，現金流無虞，受惠生成式AI的發展，長線爆發力可期，若有回檔皆可伺機進場布局，長線投資人則可透過定期定額方式累積部位，參與尖端科技長線成長為財富所帶來的甜美果實。

存股 定期定額 科技股

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