快訊

贏也會出事？南韓進步派選舉大勝，但領袖們官司纏身恐被關

業界難題都是前瞻性問題 教授為何說現在讀博班出路好

徐巧芯大姑涉詐 關鍵「鹿小姐」發聲明自清

永豐投顧：量能異常 應持盈保泰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，台股持續偏多，注意台積電（2330）本周四（18日）法說，由於市場普遍抱持樂觀，要提防消息面引發的市場波動，如果出現量能異常，應該持盈保泰。

從上周股市表現可以看出，目前全球市場主要是多頭掌控，縱使美國通膨降溫不如預期，股市反應也不大。出現這種現象是因為投資人對於 Fed 的態度摻雜了政治考量預期，認為在總統大選前會盡量鴿派。事實上這種猜測也有一定的事實依據，故只要美股沒有大幅波動，投資人還是應偏多操作。

觀察今年以來大盤走勢，主要特徵發生在新春紅盤的跳空大漲，而推手是台積電ADR累計上漲10%，台積電因而掙脫600元價位的束縛，出現一波強勁的攻勢，帶動台股一路過關。由此看，法說就是另一關鍵，而根據市場推測，這次法說也是利多可能性高，故建議偏多看待。

台股上周各類股多有表現，除了電纜與營建股表現較突出，花蓮地震後，觀光股也沒有因此萎靡，反而有陸客團的期待，出現一定漲幅。另外，因為新政府即將上台，除了內閣人事的布告，軍工股也有表現，因此在市場偏多的條件下，類股題材都有表現機會，可短線操作。

台積電 台股

延伸閱讀

類股良性輪動輪漲格局下...台股有撐

外資愛台積 持股市值創新高 周四法說預期將釋正向訊息

野村看台積電：受惠英特爾將大舉釋單 大升目標價至975元

台積電不來龍潭地主後悔了？「我是中壢人」爆論戰 反龍科自救會回應了

相關新聞

中東緊張台股推演三劇本 開低後逐步收斂跌點機率高

中東緊張情勢再起，引發全球資本市場大動盪，法人圈也紛紛於周日加班進行情境模擬，評估各種可能性對今（15）日台股造成的影響...

買台積電想賺價差還是賺股息？ 專家操盤術揭：3個2024飆漲行情的買點

2024龍年初始，台積電如同非龍在天，快速衝高突破700元大關，加權指數也在其帶領下，不僅再創歷史新高，也準備挑戰二萬點大關。

如何把年終獎金變大？一招讓前10名基金操盤手 幫你選到翻倍股

每年底，上班族最期待的就是發年終獎金？到底是發一個月、兩個月，還是100個月？大家都非常期待，多領幾個月的年終獎金(大紅包)過好年。

中東危機升高 軍工股逆勢上漲、這幾檔漲勢飆悍

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動攻擊，不過，99%攻擊都遭攔截，並無傷亡，中東危機升高，台股1...

存股族最愛百億級 ETF 定期定額五年報酬逾五成

存股族都知道，定期定額的終極要義就是選擇好標的、拉長時間比氣長！臺灣證券交易所統計3月定期定額交易戶數排行中，有八檔成立...

類股良性輪動輪漲格局下...台股有撐

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期表現強勁，主要由權值股帶動大盤上漲，部份股票受資金排擠效應影響，短線漲跌參半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。