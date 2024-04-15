永豐投顧：量能異常 應持盈保泰

永豐投顧表示，台股持續偏多，注意台積電（2330）本周四（18日）法說，由於市場普遍抱持樂觀，要提防消息面引發的市場波動，如果出現量能異常，應該持盈保泰。

從上周股市表現可以看出，目前全球市場主要是多頭掌控，縱使美國通膨降溫不如預期，股市反應也不大。出現這種現象是因為投資人對於 Fed 的態度摻雜了政治考量預期，認為在總統大選前會盡量鴿派。事實上這種猜測也有一定的事實依據，故只要美股沒有大幅波動，投資人還是應偏多操作。

觀察今年以來大盤走勢，主要特徵發生在新春紅盤的跳空大漲，而推手是台積電ADR累計上漲10%，台積電因而掙脫600元價位的束縛，出現一波強勁的攻勢，帶動台股一路過關。由此看，法說就是另一關鍵，而根據市場推測，這次法說也是利多可能性高，故建議偏多看待。

台股上周各類股多有表現，除了電纜與營建股表現較突出，花蓮地震後，觀光股也沒有因此萎靡，反而有陸客團的期待，出現一定漲幅。另外，因為新政府即將上台，除了內閣人事的布告，軍工股也有表現，因此在市場偏多的條件下，類股題材都有表現機會，可短線操作。