美股多元化佈局 應對市場波動

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會（Fed）在3月會議維持年內將降息三次的預估，但隨最新 CPI 數據再次回升，市場對通膨疑慮重燃，近期聯準會官員也普遍認為應在降息上保持謹慎，不需急著立刻降息，有官員預期年內可能僅會降息一次，甚至部分官員已開始提及在必要情況下將進一步升息，這些鷹派言論導致市場重新調整降息預期。

根據芝商所 FedWatch 數據，目前首次降息時點的預估進一步遞延到9月，而非先前的6月，這也代表1H24存在不會降息的可能性，而年內降息次數也下修至兩次，並非先前的三次，這樣的預期可能再次推升公債殖利率，進而影響美股估值，並在短線上加劇美股震盪情勢。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會在3月會議上修了今明後三年美國經濟成長率，進一步消除了經濟衰退擔憂，但較高的 GDP 也會提高市場對公債殖利率的預估，進而影響美股投資情緒，不過，整體經濟持穩仍有助促進美股類股輪動，景氣循環股、價值股等先前表現相對落後的類股可望迎來補漲行情，但這不代表先前表現強勢的科技、通訊服務類股將下滑，因隨AI需求持續爆發、應用愈來愈廣泛，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體（HBM）甚至是軟體、電力等領域都將同步受惠，可謂一個AI題材帶起上下游供應鏈同步發展。

事實上，Factset 數據顯示，2024年史坦普500指數各類股中以科技、通訊服務等類股的企業獲利成長動能最佳，均可望成長超過15%，仍是值得持續關注的領域，而整體史坦普500指數企業獲利則預計將在2024年四個季度分別成長3.2%、9.4%、8.5%、17.5%，全年成長10.9%，是支撐美股的重要因素。

綜合來看，儘管利率動向、經濟不確定等因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。