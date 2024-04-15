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資安軟體廠 商機爆發

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

研調機構IDC預估，2024年亞太地區（不含日本）在資安硬體、服務及軟體支出將年增12.3%，並看好2022至2027年相關支出CAGR將達12.8%，相關軟體廠包括叡揚（6752）、伊雲谷、普鴻、博弘等可望受惠。

叡揚去年起新代理啄木科技XVR資安解決方案，可結合不同資料源和獨特多層次關聯模型，提供資產合規監控、跨源威脅獵捕、證據與調查等安全威脅偵測管理（SOC）服務。

伊雲谷以雲端原生起家，專注解決客戶上雲評估、搬遷、顧問諮詢、規劃遷移、託管、技術支援、最佳化等基礎建設服務，並針對企業不同應用面與服務業態，提供包含ERP企業核心系統雲端化、CRM雲端服務系統，AI與資料數據分析等解決方案。

普鴻資安產品HSM硬體加解密設備，強調「資安國造」，符合對資安防護要求最嚴謹的金融業需求，目前為國內銀行業相關產品市占率最高、超過五成。

博弘雲端執行長何冠生表示，資安攻擊愈趨猖獗，博弘雲端不僅在內部資安稽核的控管制度有完善規劃，在替客戶部署雲端服務時，也能依照產業的特色，建置不同的資安解決方案。

資安 軟體 雲端服務

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