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陳奕光專欄／產業輪動快 拉回布局績優股

經濟日報／ 陳奕光
台股。(聯合報系資料庫)
台股。(聯合報系資料庫)

台股今年來漲幅驚人，1月來驚驚漲不回頭，指數不斷刷新歷史新高，4月12日收在20,736點，今年以來上漲15.6%。自去年底收盤17,930點以來上漲9.7%，勝過道瓊的2%、那斯達克的9.5%，並與費半的17.5%相當。

台股今年上漲是靠幾個大牛股輪流翻身，台積電（2330）今年上漲38.5%、鴻海上漲44%、聯發科上漲19%、廣達上漲24.6%、大同上漲44%。此外重電相關更是漲幅驚人，華城上漲189%、士電上漲181%。

而去年表現亮眼的世芯下跌11.45%、創意下跌27%、矽力下跌22%，資金輪動下幾家歡樂幾家愁。但上半年表現比較差的產業，有機會成為下半年主角，蘋概、紡織、車用、IC設計未來將輪流反攻。

升息方面，由於通膨持續高於預期，且美國就業狀況良好，降息時間點恐延到7月，目前市場預期6月、7月降息機率各為24%、48%。也由於美國降息的時間點延後，近期美股開始高檔震盪，不過AI伺服器相關的Google、亞馬遜、微軟仍然創下波段新高，但其餘科技股輪流修正。

近期台股除權息旺季到來，以及消費性第2季普遍進入淡季，部分漲多的個股要留意利多出盡。不過台積電由於第2季CoWoS產能陸續開出，第2季業績展望樂觀，在台積電強大基本面支撐下，指數要回檔空間有限。目前第2季我們看好台積電與相關CoWoS設備股、AI伺服器、紡織、生技、水資源、綠能等幾個產業。

首先，台積電本周將召開法說會。第2季隨台積電產能陸續開出，業績展望樂觀且下半年單季有望超過10元，台積電及相關的CoWoS設備股如弘塑、萬潤、辛耘後市可以期待。

AI伺服器仍然是台股焦點，第2季陸續上市H200、B100、H20，而輝達（Nvidia）最新的GB200機櫃，擁有最強大的晶片，一台單價200~300萬美金，將是鴻海、廣達、緯創等下半年重要營運動能。

鴻海明年GB200放量、加上消費性產品復甦，獲利有機會挑戰2006~2007年的12元水準，那兩年鴻海的股價區間是170-300，近期鴻海雖然漲多，但與台積電一樣底氣充足，仍將扮演指數上漲的推手。

其餘AI伺服器供應鏈如ODM的鴻海、廣達、緯創、技嘉、緯穎，散熱的奇鋐、雙鴻，機殼的勤誠、川湖等，業績都展望樂觀。此外，高價的IC設計與IP是近期的重災區，世芯、創意、M31這些不急著抄底，等待止穩後再行布局。

第2季我們也看好紡織、綠能、重電、生技等產業，及基期仍低的電動車、腳踏車產業有機會落後補漲。生技產業中，保瑞4月開始併入美國藥廠Upsher-Smith，這新的併購案年營收貢獻超過70億，保瑞將成為年營收200億的藥廠；美時在血癌藥Lenalidomide、戒毒癮藥Buprenorphine貢獻下，第2季表現不俗。

紡織方面，成衣廠儒鴻、聚陽營運走出谷底，目前訂單掌握度已經超過半年，可提早卡位夏季奧運題材。水資源方面，海水淡化廠即將招標，相關的國統、山林水可以留意。綜合以上，目前台股仍為多頭格局，各產業輪動快速，可趁拉回伺機布局以上這些績優股。

（作者是第一金投顧董事長）

台積電 鴻海

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