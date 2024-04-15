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技術升級 散熱廠毛利率鍍金

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI應用大爆發之際，相關散熱技術典範也出現移轉，從早期熱管、熱板轉移至氣冷，如今氣冷也逐漸已經無法負荷功耗超過數百瓦，使得水冷散熱順勢興起，散熱廠毛利率也因此大幅成長，成為AI時代下的明星產業。

據悉，過往散熱模組廠常見的熱管、熱板等產品，毛利率大多約15%至20%，而水冷散熱產品毛利率則高達近40%，單價更是傳統熱管、熱板的數倍，是散熱廠營收、獲利的大補丸。

業界人士指出，AI出現讓散熱技術典範移轉，所幸雙鴻（3324）、奇鋐等台廠原本技術實力就相當優異，能跟上AI時代演進，並且順利讓自家散熱技術鍍金。

目前國內散熱廠除了積極瞄準水冷商機，也都在努力提升水冷系統自製率，期盼藉此提升接單競爭力，預料今年台廠的水冷自製率會顯著提升。

據悉，目前雙鴻、奇鋐水冷散熱系統自製率約五成，今年有望一舉提升至七成，主因兩家公司今年初起已開始具備量產分歧管的能力，未來若快接頭、風扇牆也能完成驗證，並且成功自製，很有機會達到100%自製，進一步推升毛利率。

AI 毛利率 雙鴻

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