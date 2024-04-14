三金力挺股抗震 買盤護體

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股上周高檔震盪，全周上漲398點。圖／聯合報系資料照片
台股上周高檔震盪，全周上漲398點。圖／聯合報系資料照片

台股上周高檔震盪，全周上漲398點、漲幅約1.9%。雖然上周五（12日）美股收低，因為投資人擔憂中東風險及通膨疑慮 ，不過，投資專家認為，來自三大法人、八大公股券商、及壽險等三大買盤，4月來仍大買聯電、矽統、誠美材、日月光投控、長榮航及群益證等「三金力挺股」，可望助益台股守穩2萬點。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股資金充沛，即使美股拉回修正，台股仍挺進2萬點之上。第一金投顧董事長陳奕光也認為，進入美股超級財報周及台股法說會重頭戲，應會對股市帶來正面助益，尤其壽險及自營商等法人仍積極買進，對高殖利率股票也有拉抬力道。

根據統計，4月以來三大法人、八大公股行庫、及壽險等均買超、上周五股價力守5日均線以上的個股共計14檔，包括：聯電、矽統、誠美材、日月光投控、長榮航、群益證、大亞、燿華、台積電、長榮、大同、聯茂、威剛、美時等。

圖／經濟日報提供
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台積電本周四法說會可望帶來正面訊息，引動市場買盤領先卡位，也帶動聯電、日月光投控等半導體族群股價表態；520行情受市場期待，生技股的美時、重電類的大同與大亞等，也都成為法人機構積極買超標的。

AI概念效益開始外溢，聯茂成為法人最新簇擁的焦點。凱基投顧董事長朱晏民指出，AI主軸不變，拉回修正是好買點，等股價修正結束仍會有不小漲幅，投資人現階段可耐心等待逢低進場的好買點。

台積電 台股 長榮航

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