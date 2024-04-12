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金控股第1季獲利翻倍 法人點名看好這三檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

金控股第1季獲利創佳績，年增約一倍，投顧法人表示，美聯準會（Fed）降息時程恐延後，加上美元指數轉強，仍產生正面助益，目前金融股中，看好中信金（2891）、玉山金及富邦金等三檔。

大型本國投顧指出，追蹤的14家金控第1季合季獲利年增102%，平均達成全年預估財測約33%，其中，壽險為主金控獲利年增418%，高於證券金融、銀行金控的55%、22%。

壽險3月獲利持續回升，帶動壽險為主金控第1季獲利年增418%，主要來自台股及美股單季漲幅超過10%，伺機實現股票及基金資本利得增加，加上避險成本下降，反映新台幣匯率貶值4.2%。

隨3月投資收益回升，銀行持續認列FX swap，加上手續費收入成長強勁，帶動第1季銀行為主金控獲利年增22%。

台股第1季價量創今年來新高，其中，成交量達4,958億元，年增70%及季增34%，帶動經紀手續費收入上揚，以及投資部位評價回升，帶動證券為主金控獲利年增55%。

法人評估，雖然Fed點陣圖對於今年利率走勢維持降息3碼，但近期美國公布經濟數據強勁，目前市場預期降息時間點延後至今年第3季，預期仍有助上半年銀行FX swap收益及淨利差。

近期美國10年期公債殖利率回升至4.4%至4.6%，雖然不利壽險及銀行持有債券部位評價，但仍可持續增加較高收益的海外債部位，亦有助銀行銷售海外債及基金等理財商品。

此外，壽險CS經常性避險成本上半年可能維持4%左右，但美元指數轉強亦有助壽險未避險部位匯兌利益，降低整體避險成本。

壽險 降息

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