AI 趨勢、外資雙重加持 科技高息成長指數表現狂勝大盤

今年來台股行情強強滾，隨外資強勢回補之下，加權指數站上2萬點大關，科技股更是一大功臣，也令台股ETF市場火熱，不少存股族也詢問，有哪些ETF是能夠兼顧配息收益，又能夠掌握AI科技行情呢？為此，財富管理專家表示，這波由AI所掀起的行情，隨國際各大廠相繼投入相關技術與產品研發之下，可望持久續夯，這也意味著在全球AI供應鏈中扮演要角的台灣科技股在營運與股價表現上仍值得期待。

有鑑於此，投資人可留意持有標的中，兼顧AI高科技與高股息特色的ETF，盤點市面上的台股ETF產品，以接下來將募集的00946群益科技高息成長最能滿足這兩大條件，投資人不妨多加留意。。

專家進一步表示，台灣科技股基於競爭力與獲利能力俱佳，長期以來不僅是所有產業中的獲利王，更是資金布局青睞的板塊，指數表現亮麗。

統計自2018年來至今年2月底主要台股指數表現，加權指數累計上漲124.3%，表現已不俗，但若進一步來看，電子相關指數表現則更為優異，電子指數同期間累積漲幅為174.3%，值得留意的是，在指數篩選邏輯上側重優質科技高息股，並考量外資認同度來精選成分股的特選臺灣科技高息成長指數的累積報酬率更高達298.7%，顯示在科技業成長動能驅動下，擁有獲利成長率、高配息特色以及獲得外資認同的科技股，更能擄獲市場目光，隨著AI趨勢爆發，台灣科技股亦直接受惠，成長潛力與配息表現值得期待，投資人也不妨透過追蹤該指數的ETF來參與行情。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI成為全球科技發展領頭羊，相關應用逐步兌現，國際大廠也相繼釋出獨家訂單，大幅增加未來2年擴產計畫的可行性，台灣相關科技廠商也跟著受惠，包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期，也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期，表現值得留意。