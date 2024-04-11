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台股下跌10點 三大法人賣超70.71億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股11日開低震盪，以20,713.25點開出，最低達20,651.88點，後續隨著權值股翻紅，終場跌幅收斂收在20,753.22點。台股示意圖。圖／報系資料照片
台股11日開低震盪，以20,713.25點開出，最低達20,651.88點，後續隨著權值股翻紅，終場跌幅收斂收在20,753.22點。台股示意圖。圖／報系資料照片

台股11日開低震盪，以20,713.25點開出，最低達20,651.88點，後續隨著權值股翻紅，終場跌幅收斂收在20,753.22點，下跌10.31點，跌幅0.04%，成交量4,409.5億元，三大法人賣超70.71億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.72億元，投信賣超2.02億元，自營商賣超（合計）16.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.05億元，自營商（避險）賣超15.91億元。

大盤早盤一度重挫，但後續隨著權值股翻紅，加上重電、觀光、營建等族群買盤有撐，終場僅僅下跌10點，其中重電股更是逆勢上漲，亞力（1514）、中興電、華城、大同等今日都有不錯的表現。

三大法人 台股 權值股 自營商

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