台股下跌10點 三大法人賣超70.71億元

台股11日開低震盪，以20,713.25點開出，最低達20,651.88點，後續隨著權值股翻紅，終場跌幅收斂收在20,753.22點，下跌10.31點，跌幅0.04%，成交量4,409.5億元，三大法人賣超70.71億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.72億元，投信賣超2.02億元，自營商賣超（合計）16.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.05億元，自營商（避險）賣超15.91億元。

大盤早盤一度重挫，但後續隨著權值股翻紅，加上重電、觀光、營建等族群買盤有撐，終場僅僅下跌10點，其中重電股更是逆勢上漲，亞力（1514）、中興電、華城、大同等今日都有不錯的表現。