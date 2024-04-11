聯合再生遭駭客網路攻擊、工廠停工 盤中股價走跌逾2%

聯合再生（3576）11日發布重訊表示，公司部分資訊系統遭駭客網路攻擊，導致目前工廠處於停工狀態，可能損失或影響尚在評估。聯合再生早盤以12.7元開高，最低一度達12.1元，下跌逾2%，盤中成交量逾1.6萬張。

聯合再生指出，本公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作，公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

美國拜登政府宣布將撥款200億美元（約新台幣6,425億元），協助美國各地弱勢社區推動潔淨能源，預估太陽能產業將受惠最大。聯合再生3月合併營收5.68億元，月增14.83%，年減63.42%，前3月合併營收14.9億元，與去年同期相比減少68.13%。