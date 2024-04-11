重電股電力不斷 這兩檔盤中成交值超車台積電

台股11日走低，盤面上重電股表現撐盤，成為盤中熱門焦點，隨著多家重電公司開出亮眼的營收，股價也不斷向上強漲，中興電（1513）、亞力（1514）今盤中成交值分別逾140億元以及120億元，超過台積電（2330）位居個股第二、第三。

中興電3月營收23.3億元，年增12.1%；首季月營收61.3億元，年增5.09%；單月、首季雙創同期新高紀錄，其中，中興電3月營收攀上2020年12月以來、逾三年的單月營收新高點，營運動能明顯轉強。

中興電指出，去年原先預計可以爭取300億元訂單，訂單規模上調至350億元，可爭取的範圍包括台電發電廠開關廠新建統包工程161kv、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程、台電配電變電所屋內化工程以及、儲能、光電等。

亞力公布三月營收8.51億元，月增50.8%，年增19.64%；累計前3月營收20.63億元，年增12.52%，單月、前3月均創歷史同期新高。

亞力受惠台電強韌電網計畫、半導體廠擴產、美國自動化開關訂單，推升營運動能，亞力指出，台電訂單金額已達15億以上，也獲得台電為了穩定電力系統而設置首座靜態同步補償器（STATCOM）大單，預期今年可望完工，且未來台電還有約八所 STATCOM、訂單量約200億元的需求。

中興電今日股價以182.5元開低，盤中最高拉升至198元，大漲超過半根停板，而亞力則是以144.5元開出，盤中最高一度達154元，漲幅超過6%；其餘重電股上漲的還有，華城（1519）上漲5%，大同（2371）上漲逾1.7%。