華城衝破900元關卡飆上歷史新高 千元不是夢？

華城（1519）3月營收15.57億元，月增93.55%，年增48.44%，創同期新高，今年首季營收30.37億元，年增97.17%，改寫歷史同期新高，為歷年最旺的第1季，搭上520政策題材，11日開高走高衝破900元關卡，盤中一度飆達922元，再創歷史新高，持續朝千元關卡挺進。

華城3月及今年第1季都創下歷史同期新高，主要是受惠於外銷訂單的成長，加上台電強韌電網計畫的挹注；華城除受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起的商機之外，外銷市場也受惠美國拜登兆元基建計畫，推升電力設備的需求。

華城表示，現階段在手訂單滿載、能見度看到2025年，且開始接下2026年訂單；華城指出，預計今年產能將可提高3~4成，外銷比重有望擴大至4成以上。

華城基本面表現優，加上520政策題材加持，股價持續往上攻高，今日以861元開高後走高，順利突破900元關卡，一度衝達922元，再創下歷史新高價，盤中漲幅逾6%；法人甚至認為千元的華城也許不是夢，台股可望出現第2檔千金傳產股。