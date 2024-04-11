美股跌致台股開盤跌50點 台積電開盤下跌4元

台股11日開盤指數為20,713.25點，下跌50.28點。台積電（2330）開盤價為811元，下挫4元。

群益投顧表示，台積電持強對整體個股輪動向上雖相對正面，但進入財報周，美股上檔空間估計不大，對台股相對美股正乖離過大形成壓力。相對(美股)基期牽制壓力轉增，現階段以短均(12日線)作進出參考。在指數仍維持12日線之上，逢台積電回整之際，籌碼題材股為主軸，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.生技股「520行情」暖身─時序將進入520行情暖身期，電價上漲受惠股波段大漲，拉高市場對政策挹注股期待；基期偏低的生技股相對具利基。高價生技股王保瑞股價創（除權還原）歷史新高價、美時亦展現挑戰新高價企圖。

2.原物料相關─金價與全球主要工業金屬銅價近日創高；國際油價也悄悄來到去（2023）年10月下旬的高檔附近。國際大宗原物料價格攀升，對基期相對偏低的原物料股，形成股價帶動與題材挹注。

周三（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,461.51點，下跌422.16點、跌幅1.09%，S&P500指數下跌0.95%，那斯達克指數下跌0.84%，費半指數下跌1.65%。

群益投顧指出，美國3月CPI年增3.5%，高於市場預期的3.4%,數據，顯示通膨壓力依舊頑固，美股周三開盤重跌後維持低檔震盪走勢，四大指數全數收跌；AMD、輝達等AI概念成分股重跌2%上下。台股ADR漲跌互見，台積電漲0.56%。

三大法人周三集中市場合計5.2賣超億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.5億元，投信賣超6.5億元，自營商（自行買賣）買超7.1億元，自營商（避險）賣超3.2億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.46億元偏空部位，自營商則布局1.34億元偏空部位。兩主力周三皆將部分偏多部位獲利了結，但未平倉偏多部位分別留有1.76億元、3.29億元偏高水準，偏多看待。選擇權未平倉部分，4月月選賣權最大未平倉上升1,500點至20,500點，買權最大未平倉上升100點至21,000點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅減碼6,379口多單，日盤則大幅反手3,293口空單，未平倉淨空單翻空至-1,506口；十大特定法人大幅反手5,785口空單至-44口。外資、十大特法周二雖大幅做多台指期，但延續大口數來回操作的慣性，於周二夜盤、周三日盤轉向大額反手做空。近一月期貨籌碼反覆，參考性低，中性看待。

期貨主力近日多次大口數來回沖銷，短線浮額過多，參考性大減，中性看待；贏家籌碼自營商選擇權於結算日部分獲利了結偏多部位，但留倉偏多部位仍高，有利指數續漲。