投資人注意！這5家公司明天起停止融資券

投資人注意，隨著上市公司公布2023年年報後，又到了幾家歡樂幾家愁時刻，臺灣證券交易所傍晚宣布，11日北極星藥業-KY（6550）、揚智（3041）等五家上市公司暫停融資融券。

台灣證交所傍晚公布上市公司（不含資本額100億元以上及金融保險業）2023年財務報告的每股淨值資料符合應暫停及恢復融資融券交易名單，當中主要是依據「有價證券得為融資融券標準」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」規定，審核上市公司公告並申報的財報每股淨值資料。

結果顯示，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的公司有五家，分別是宏旭-KY（2243）、揚智、太極（4934）、泰福-KY（6541）、北極星藥業-KY，每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的公司有三家，包括麗臺（2465）、吉祥全（2491）、新天地（8940），調整作業自11日起實施。