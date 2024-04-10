餐飲股首季營收好甜 這三檔都創歷史新高

餐飲股首季營收攻高，包括瓦城（2729）、漢來美食（1268）、八方雲集（2753）第1季營收皆衝上歷史新高，其中，漢來美食首季營收16.79億元，年增29.61%，八方雲集首季合併營收19.27億，年增11.66%，瓦城首季營收15.37億元，年增成長5.27%。

八方雲集3月營收6.54億元，年增9.43%，首季合併營收19.27億，年增11.66%。八方雲集今年以來營收動能來自美國新展店，截至上月美國門店數已來到6家店，第2季預計會再有新開店。八方雲集目前在海外布局包括美國和香港，海外發展穩健。除了美國6家店，還包括香港八方雲集55家、梁社漢2家、百芳池上便當12家、八方台式麵屋5家。

瓦城3月營收達到4.5億元，年成長20.94%，創同期新高；第1季營收年成長5.27%，達15.37億元，創下單季歷史新高。

展望後市，瓦城表示，4月初清明連假民眾相繼出遊，也成功帶動聚餐來客攀升；另瞄準5月母親節感恩商機，瓦城、非常泰、時時香、1010湘（含食堂）及YABI KITCHEN五大品牌網羅最受媽媽們喜愛的明星菜色，後續將推出「母親節專屬套餐」搭配限定優惠活動，將成為第2季業績成長動能。

瓦城也持續穩健展店，3月初插旗台中全新商場誠品生活480，開出「非常泰」及「1010湘食堂」雙品牌，受惠開幕人氣與話題，成功吸引人潮；此外，集團預計在桃園三越站前店開出中式料理品牌「時時香」，再次瞄準百貨商場集客力。

漢來美食公告3月營收，單月營收4.87億元創同期新高，月減23.44%、年增39.52%，受惠去年第4季台北漢來大飯店餐廳陸續開出的貢獻，加上農曆春節旺季與尾牙、春酒等挹注，首季營收衝上歷史新高，來到16.79億元，季增28.29%、年增29.61%，表現亮眼。

台北漢來大飯店在歷經10年的籌備和建構歷程，終於在去年10月正式對外營業，漢來美食在其中設立的大型宴會廳、島語自助餐廳及東方樓頂級粵菜餐廳尤其受到顧客的支持與好評，第1季營運量能滿檔。其中，「海港自助餐廳」升級版的新品牌「島語自助餐廳」具有一餐檯一餐飲的獨特性，開業近半年以來幾乎天天客滿、一位難求。

此外，為持續擴大消費客層，因應而生的新品牌「溜溜」酸菜魚專賣店快速展店，4月1日在中壢開出北台灣首店，要持續搶攻年輕客層的關注。