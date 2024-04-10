台股尾盤由紅翻黑跌32點收20,763點 台積電跌4元收815元

台股已連續第3日創歷史新高，但尾盤由紅翻黑，10日盤中最高20,883.69點創新高，收盤指數20,763.53點，跌32.67點、跌幅0.16%，成交金額4,253.49億元。不過，櫃買指數轉強，收255.93點、漲1.00點、漲幅0.39%。 台積電（2330）收815元、跌4元。

觀察各類強勢族群，在近期資金輪動之下，矽光子及共同封裝光學元件（CPO）族群表現強勢，國內光纖被動元件大廠上詮攻漲停作收、成交量逾1.7萬張；帶動聯鈞、旺矽、華星光、聯亞、智邦、波若威、訊芯-KY等紛紛走揚。

此外，記憶體報價未來有望上漲，威剛擔任今日記憶體族群的領頭羊，以113元攻上漲停板作收、爆量逾5.9萬張；華邦電漲逾2%、成交量更突破7.1萬張；南亞科也漲逾2%、爆量逾3.3萬張，同時帶動晶豪科、群聯、鈺創、旺宏、力成等紛紛走強。

其它族群還包括，生技醫療族群的保瑞站穩800元，以830元作收、漲9.5%，台耀、神隆、五鼎、華安、美時、承業醫等；電子通路族群的文曄跳空漲停作收，威健、弘憶股、蔚華科、大聯大等走強；建材營造的大將、太設、全坤建、國建、宏璟、國產等；觀光餐旅族群的王品、雄獅、鳳凰、晶華、夏都等也紛紛反彈。

國內大型投顧建議，股市續創歷史新高，也意味著短線漲多的個股，不時會出現居高思危的調節賣壓，近日不少個股就有創高拉回收黑或留上影線的情形。

選股上，股價位階較低、擁有高殖利率，具有趨勢題材或政策加持的想像空間，較容易成為市場資金青睞的輪動標的，例如：受惠台積電擴廠的廠務工程與貴金屬回收業者、總統就職題材的航太、重電產業，得益於漲價效應的記憶體族群，仍有部份個股位階較低，可趁技術面剛轉強時伺機介入。