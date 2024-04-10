台股盤中創歷史新高達20,883點 矽光子概念股上詮、聯鈞走強

台股10日大約上午11時，再創歷史新高達20,883.69點。另外，矽光子概念族群集體上揚，尤其上詮（3363）、聯鈞（3450）爆量走強，獲不少買盤湧進。

截至上午11點15分，在近期資金輪動之下，上詮漲逾8%、成交量逾1.2萬張；聯鈞漲6%、成交量逾1.7萬張，帶動旺矽（6223）、華星光（4979）、聯亞（3081）、智邦（2345）、波若威（3163）、訊芯-KY（6451）等紛紛走揚。

上詮為國內光纖被動元件大廠，並搶攻矽光子及共同封裝光學元件（CPO）技術，通訊傳輸勢必走向更大量快速的趨勢，同時也受惠OpenAI發表全新生成式AI模型Sora，而主要客戶為國內外光纖通訊模組製造商、光纖通訊設備製造商及經銷商。

另外，同樣未來將受惠Sora的聯鈞已公布3月合併營收4.77億元，較2月成長23.9%，與去年同期相比為年增10.99%；累計今年前三月營收為12.85億元，較去年同期增加1.79%。