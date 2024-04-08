清明「往上」變盤…營建指數去年至今已漲近50％！ 專家4利多：難怪不會跌

清明變盤！.........現在看起來是往上變。

403大地震後，北市萬安市長強調，都市更新是迫切的，台北市要進入「大都更時代」。

今天營建股直接點火，指數再衝歷史新高。

事實上，營建指數不是只有漲今天，統計去年至今，已經漲近50%。

雖然爆發力不及半導體，不過營建指數過去這一年可怕的地方在於，幾乎不會跌，主要原因是資金與題材雙帶動。

資金部分，目前國內游資充沛，光看我們一檔ETF可以募到1700億就知道，現在大家不缺錢，缺的是題材，剛剛好營建股題材最多樣。

這要是做空營建股的投資人，現在恐怕也只能仰天長嘯：

「我一個小小的散戶，為什麼一作空，全世界都針對我？」

總之，營建股後勢不看淡，這個結論除了基於上面「4隻箭」之外，另一個強而有力的研判基礎是

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相關股票我一張都沒有。

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