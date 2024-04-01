鴿聲嘹亮 Q2美股仍有走高機會

近期全球主要央行舉行利率決策會議，日本央行（BOJ）宣布終止負利率政策、美國FED主席鮑爾全力放鴿，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，第2季美股在FED降息在即的預期下，仍有盤堅走高的機會，拉回是可以留意的加碼點。

投資焦點方面，除AI科技股可能恆強，落後市場的金融、非必須消費、健康醫療相關類股及Reits仍有落後補漲的空間可留意。

美國核心通膨連兩月高於預期，市場對FED今年降息的期待被澆了好幾盆冷水，部分投行甚至調降降息幅度的預期；但本次FOMC會議決議不僅仍維持2024降息3碼的估計，會後記者會鮑爾更明確表示FED的下一步應該就是降息，FED的利率決策看的是通膨的趨勢，不會只受一、二次數據反彈影響，未來是否降息不僅考慮通膨，也會評估勞動市場是否放緩，此言一出，市場疑慮一掃而空。

陳泓睿表示，通膨數字受租金年增率變動落後市場而有滯後性，FED貨幣政策對經濟的影響也有滯後性，所以過去幾個月市場仍舊緊盯通膨的小幅波動，或是就業市場仍舊熱絡來判斷FED的政策方向，事實上高昂的物價很可能已經耗盡中低所得家庭手上的閒錢，所以目前還算熱絡的就業市場不該被視為通膨加速的引擎，而應該視為美國經濟快速滑向通縮的剎車。

就業數字表現佳帶動薪資成長，是受通膨嚴重影響的家庭維持消費的最後動力，如果就業市場開始冷，可能會使相當比例的家庭開始節衣縮食，那樣美國經濟將如2008年一般快速的從通膨掉入通縮。從這個必須維持就業市場熱度的角度來看，投資人今年無需太過憂慮FED會轉向鷹派，今年上半年FED就當開始降息。

陳泓睿分析，在FED鴿派表態後，美股重拾上漲動力，展望Q2美股仍有盤堅走高的機會，拉回是不錯的加碼點。而以類股來看，除了今年以來一直領漲指數的AI相關科技股可能強者恆強外，去年度表現落後市場的金融、非必須消費、健康醫療相關類股及Reits仍有落後補漲的空間可留意。