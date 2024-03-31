看好站上2萬點！券商全面出擊大買台股 單月加碼創新高

金管會公布最新統計顯示，證券業在2月繼續1月策略，雙雙大舉加碼台股和債券，其中，券商在2月合計股債共加碼超過500億元，大幅超越1月加碼的365億元規模，刷新有統計以來單月加碼最高紀錄，尤其看好台股站上2萬點的行情以及聯準會下半年降息，使券商放大手筆全面出擊加碼股債。

其中，全體證券業在元月加碼台股186.95億元，2月持有台股部位達1356.37億元，單月加碼314.12億元，較元月加碼186.95億元，加碼幅度增加近7成之多，刷新券商加碼台股的單月新高紀錄。

而在債券方面，券商截至2月底止，外國債券和國內債券，若以帳面成本計算各持有2038.63億、1401.37億元，其中，海外債券的持債規模首度破2千億元，再創證券業史上新高紀錄，相較於1月的1955.89億和1295.21億元，國外、國內債券分別加碼82.74億和106.16億元。

若合計整個股債投資規模，則券商在2月加碼股債已突破500億元，共加碼503.02億元，可見得券商自營部對海外債券操作及部位布建的看重，尤其是2月加碼國內債券的手筆還超過海外債券，也可見券商不只看到海外債券，也同步布局台債部位。