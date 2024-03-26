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MSCI全球研究總監：AI 擴散效應大 贏家股價更抗跌

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）26日來台指出，人工智慧（AI）將是長期的投資主題，擴散效應驚人。圖/聯合報系資料照片
MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）26日來台指出，人工智慧（AI）將是長期的投資主題，擴散效應驚人。圖/聯合報系資料照片

MSCI全球研究總監萊斯特（Ashley Lester）26日來台指出，人工智慧（AI）將是長期的投資主題，擴散效應驚人，除了科技業以外，其他產業也終將受惠。AI贏家獲利強，形成強勁護城河，股價會更抗跌。

萊斯特負責管理MSCI全球研究圑隊的發展，涵蓋廣泛的業務領域及客戶群。他26日在台首度接受亞洲媒體訪問指出，AI將是長期的投資主題，會重塑整個資本市場，正如當初網際網路的影響一樣，甚至影響力更深更久。除了「生產」AI的美國科技股之外，其他企業(例如台積電（2330）)也會受惠於AI。

萊斯特強調，AI的應用也將擴散到科技以外的產業，包括MSCI在內。投資人終究會發現，假以時日，所有產業的企業都會受到AI所影響，會將AI應用到更廣泛的層面，但這需要時間。

萊斯特指出，從ChatGPT於2022年底問世以來，相關公司的股票就一直領漲大盤。在2023年全年，MSCI機器人與AI指數大漲59%，遠勝過MSCI世界指數22%的漲幅。

MSCI統計顯示，資金高度聚焦美股七雄，聚集程度為1970年代以來最高。以MSCI世界指數來看，在2023年，市值前十大的企業貢獻MSCI世界指數漲幅的39%，美股集中度尤其高。美股市值前十大企業合計占了大盤市值的近三成、總獲利的兩成多。

雖然市場擔心資金過度集中AI贏家，但萊斯特認為，「生產」AI的成本很高，只有極少數公司有能力花大錢進行AI投資，不過這些AI贏家的獲利也很高，足以支撐高股價。AI贏家擁有強勁的現金流，財務體質優，股價韌性高，在不景氣時較抗跌。

AI MSCI 萊斯特

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