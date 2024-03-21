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太陽能也搭上電價順風車 元晶盤中亮燈、領軍安集、聯合再生大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
電價費率審議會22日召開，將決議四月電價調漲幅度，除了重電股上衝大漲外，太陽能類股也發動攻勢，元晶、安集盤中攻上漲停板，茂迪、國碩、聯合再生漲幅皆有逾4%。太陽能板示意圖／聯合報系資料照片 薛淑敏
電價費率審議會22日召開，將決議四月電價調漲幅度，除了重電股上衝大漲外，太陽能類股也發動攻勢，元晶、安集盤中攻上漲停板，茂迪、國碩、聯合再生漲幅皆有逾4%。太陽能板示意圖／聯合報系資料照片 薛淑敏

電價費率審議會22日召開，將決議四月電價調漲幅度，除了重電股上衝大漲外，太陽能類股也發動攻勢，元晶（6443）、安集（6477）盤中攻上漲停板，茂迪（6244）、國碩（2406）、聯合再生（3576）漲幅皆有逾4%。

先前國內太陽能市場因大選因素干擾，許多地方政府審核太陽能發電案場施工許可證步調放緩甚至停擺，案場無法施工，導致下游拉貨動能急凍，去年下半年起太陽能業陷入寒冬期，業者營收普遍衰退。隨著大選落幕，產業也將開始步入復甦期。

元晶指出，先前案場審核暫緩甚至停滯，導致至少約500MW至1GW的太陽能內需量能遞延，為了追回過去延宕的進度，供應鏈勢必會加快生產、建置等速度，進而帶動公司營收重拾成長動能，對全年營運表現持樂觀態度。

元晶表示，今年下半年開始大量量產出貨 M10 TOPCon 電池片，出貨比重將較2023年大幅成長。茂迪指出，公司去年已開始出貨 TOPCon 產品，加上成本控制得當，市場競爭力相當不錯，整體營運表現有信心比今年更好。

元晶今年二月營收3.45億元，月減29.03%，年減47.3%，前二月累計營收8.3億元，年減38.79%。茂迪今年二月營收2.29億元，月減37.42%，年減52.29%，前二月累計營收5.95億元，年減29.44%。

太陽能發電 營收

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