n7要來了！納智捷電動車交車潮本月啟動 裕隆股價盤中大漲逾6%

裕隆（2201）旗下納智捷 Luxgen n7 3月份交車量有望爆發，市場估將為裕隆集團挹注營收，此消息推動裕隆今（12）日股價走高，盤中最高一度拉升至72.6元，創下1月以來新高，一舉站上季線，成交量超過萬張。

裕隆集團納智捷電動車交車潮即將啟動，目前總計近萬張訂單，預計上半年目標8,000輛交完，市場估將為裕隆集團挹注百億元營收。納智捷考量料件供應問題，目前設定全年交車1.5萬輛。

以n7在本月開始交車、6月完成8,000台新車交付，初估每個月的交車台數直逼2,000台，這個規模將是台灣電動車交付最密集的時程，同時也將大量拉升裕隆（為鴻華先進代工生產n7）的產能利用率。

納智捷n7首波接單已有近萬張訂單，依據納智捷的規劃，從年初開始陸續交車，大量交車集中在3月，由於接單狀況良好，而且電動車的物料成本持續攀高，納智捷新年度價格入門價上調10萬元，達109.9萬元。

納智捷n7銷售表現超出預估，納智捷原先已加入的會員有2.5萬人，2.5萬個會員已有近萬人下訂單。以納智捷的接單狀況看來，市場上對於百萬元的電動車接受程度相當高，但納智捷全年交車台數設定1.5萬台，主要考量市場上料件有不足的問題。

鴻華先進-創股價同樣應聲起漲，今日早盤以45.8元開出，盤中最高一度拉升至46.65元，漲幅近1%。