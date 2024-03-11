台積電（2330）貢獻大盤上漲高達90％的指數！ 他：29%估算1854點中1674屬護國神山

如何計算一支成分股在特定期間的股價指數中貢獻幾點漲跌。

算式如下：

期間開始時成分股在指數中的佔比*期間開始時的股價值數*期間該成分股的股價漲跌比例。

例如要計算今年台積電貢獻大盤指數幾點。

台積電2月底時在指數中在加權指數中佔29.88%，但年初的佔比一時查不到不確定，因為這兩個月台積電相對多漲不少，就估且用29%來估算。

去年底的加權指數17930.81。

台積電從去年底的593，漲到上週五的784，漲幅為32.2% 所以，年初至今貢獻的點數就大約是：0.29*17930.81*0.322=1674點 在今年上漲的1854點中，貢獻了：1674/1854=約90%。

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