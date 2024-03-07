快訊

食安風暴延燒！保欣再驗出3批「含蘇丹紅」辣椒粉 流入7縣市、14家業者

陽明2023年稅後 EPS 1.37元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運於今（7）日召開董事會通過112年度財務報告，陽明海運2023年合併營業收入為新台幣1,406.24億元，稅後淨利為新台幣47.74億元，稅後 EPS 1.37元。

去年航運市場在全球通膨及經濟成長放緩情形下，整體運價相較前一年下滑，致使全年營業收入減少，下半年受到地緣政治衝突持續、紅海危機等風險及巴拿馬運河限航等因素影響，陽明海運以維持航班服務穩定與航行安全為主要策略，112年整體營運表現維持穩定。

根據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，113年全年供給成長為9.7%，需求成長為3.0%，供過於求的航運市場仍將充滿挑戰。雖依國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）於今年1月30日公布最新「世界經濟展望（World Economic Outlook, WEO）」報告，113年全球預估經濟成長率微幅上修至3.1%，然而，地緣政治、極端天氣對全球貿易及航道的影響仍為航運市場增添不確定性。 

面對詭譎多變的政經變化及市場發展，陽明海運將審慎應對，積極發展業務策略，適時調整全球航線布局與船隊規劃，並掌握永續經營趨勢，持續提升核心競爭力和整體經營績效。

新台幣 陽明海運

延伸閱讀

巨漢系統去年 EPS 13.54元 擬配現金股利10.2元

傳奇營收／春節旺季加持 2月稅前 EPS 賺1.06元

春雨財報／2023年 EPS 0.91元

公準 去年EPS 4.52元

相關新聞

準備抽新股！這兩檔生技股潛在報酬率66% 中籤可賺4.3萬元

台股3月將有七家公司分別掛牌上市及上櫃，除已在辦理申購的望隼（4771）及安倉（5548），米斯特（2941）將自明日起...

台股續創歷史新高！今日大漲只靠這「兩大功臣」 中小型個股呈拉回整理

鮑爾昨日在國會聽證會的發言，增加市場對於今年降息的預期，激勵了美股大漲，而台股7日受到帶動，終場收19693.52點，上...

台積電持續飆天價！外資啟動調高目標價競賽 陸行之籲：要看清上修理由

台積電（2330）持續飆出天價，7日盤中一度衝達769元，終場則是收在760元；隨著台積電股價飆高，外資也上調台積電目標...

GTC 2024大會催生散熱革命 液冷當紅

新款ＡＩ晶片競推上市，能耗動輒千瓦起跳，液冷散熱需求如日中天，供應鏈加緊驗證量產，散熱雙雄股價突破六○○元之後，被遺忘的明珠有哪些？

應材遭調查 台灣設備股受惠

在ＡＩ大趨勢與台積電先進製程持續推進的帶領下，全球半導體設備銷售將重返成長，設備龍頭應用材料的股價創高，也暗示了相關設備股營運成長可期。

彭博：台積電「超買」水準達三年來最高 但要棄守漲勢還太早

彭博資訊報導，台積電股價近期狂飆，已經讓這檔股票達到三年來最「超買」的水準，不過，台積電在AI領域扮演重要角色，代表投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。