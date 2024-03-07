陽明2023年稅後 EPS 1.37元

陽明海運於今（7）日召開董事會通過112年度財務報告，陽明海運2023年合併營業收入為新台幣1,406.24億元，稅後淨利為新台幣47.74億元，稅後 EPS 1.37元。

去年航運市場在全球通膨及經濟成長放緩情形下，整體運價相較前一年下滑，致使全年營業收入減少，下半年受到地緣政治衝突持續、紅海危機等風險及巴拿馬運河限航等因素影響，陽明海運以維持航班服務穩定與航行安全為主要策略，112年整體營運表現維持穩定。

根據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，113年全年供給成長為9.7%，需求成長為3.0%，供過於求的航運市場仍將充滿挑戰。雖依國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）於今年1月30日公布最新「世界經濟展望（World Economic Outlook, WEO）」報告，113年全球預估經濟成長率微幅上修至3.1%，然而，地緣政治、極端天氣對全球貿易及航道的影響仍為航運市場增添不確定性。

面對詭譎多變的政經變化及市場發展，陽明海運將審慎應對，積極發展業務策略，適時調整全球航線布局與船隊規劃，並掌握永續經營趨勢，持續提升核心競爭力和整體經營績效。