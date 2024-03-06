台股今天將回檔？聯準會終需面對「通膨」 她：AI及台積電ETF預期報酬優相對風險也大

上班前碎碎念

剛收盤的美股四大指數在等待Fed主席Powell談話前，先將大型科技股獲利了結，以致美股收低。

四大指數分別：道瓊-1.04%、標普-1.02%、納斯達克指數-1.65%、費城半導體指數-2.05%，而台灣護國神山台積電ADR跌幅超過費城半導體指數，下跌了-2.38%。

市場期待美國時間週三Powell在眾議院說什麼？

市場期待Fed更清晰的說明今年計劃的貨幣政策，不過Fed始終面臨的是「通膨」，因此Powell在明天如何表達立場，成為市場關注焦點。

也因此美股在創下歷史新高後，主要股市指數出現下跌，這是市場預期貨幣政策改變機率渺茫的因素，也就是說，原先市場看好6月開始降息，目前市場認為降息時程可能會再延後。

而最後，由於ISM非製造業指數（Non-Manufacturing Index，NMI）降幅超乎預期，美元、美債殖利率雙雙走低。先前手上買持有美債資產的朋友可能今天有機化看到價格上漲翻正，也許可以給「存債族」多一點信心。

女子短評

延續好幾天美股漲幅，台股市場不斷在討論「含積量」或「含AI量」的ETF哪檔最高，希望取得最高報酬，也很多人在討論「找不到買點」，這點女子很推薦大家看看 Emmy追劇時間 的YouTube系列影片參考。

而我自己認為，當然論漲幅最高的ETF，過去幾天大概是元大台灣50正2（00631L）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）等，不過「含積量」或「含AI量」帶來的風險也是今天會有比較大的回檔，至於「回檔多少」是買點？那就看大家的風險承受度囉！

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