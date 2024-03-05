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遠東銀（2845）現金、股票股利各0.506總計1.012元！ 今一開盤即「漲停」…大漲1.2元

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股示意圖。記者陳正興／攝影

遠東銀（2845）今一開盤即上漲1.2元，漲停股價13.55元，委買3,940張，成交6,146張。

遠東銀昨日召開董事會決議，今年配發現金股利0.506元、股票股利0.506元，合計派發股利1.012元，以昨日收盤價計算，現金股息殖利率約為4％。

目前公布的金融股而言，擁最高的殖利率，且配股配的很大方，猶如是之前的玉山金（2884）。

遠東銀並通過2023年財務報告，利息淨收益65.05億元，稅前淨利47.07億元，歸屬於母公司業主淨利41.74億元，每股盈餘1.03元。

此外，今年度股東會召開日期定於6月19日，將選舉第十二屆董事案；承認盈餘分配案；討論公司章程修正案、股東紅利轉增資發行新股案，以及以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案等。

2845遠東銀 金融股

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