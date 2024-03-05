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今天會是「拉積盤」嗎…美國股市昨晚震盪滿大！ 她：美債殖利率上漲價格有機會修正

聯合新聞網／ 碎念女子
美股4日早盤普遍走軟，台積電ADR逆勢強漲5%。 路透
美股4日早盤普遍走軟，台積電ADR逆勢強漲5%。 路透

上班前碎碎念系列

美國股市台灣時間昨晚震盪滿大，不過大家關注的焦點包括NVIDIA（+3.60%）、台積電ADR（+3.26%）開盤到收盤都有不錯表現，可以見得仍由科技類股（尤其是AI「硬體」）方面帶動成長。至於四大指數表現：道瓊-0.25%、標普-0.12%、納斯達克指數-0.41%，唯獨費城半導體指數+1.06%收漲，也可以看出投資人在熱錢湧入美國市場後，大概都往科技類股前進。

而在等待Fed 3/21會議之前，以及一系列重要經濟數據，市場可能轉趨觀望，美國市場震盪會比較大，不過台股以七成科技股領軍，目前短期看起來，仍然還有期待空間。不過如果投資人想要在這段時間賺到「價差」，那麼女子覺得現在市場熱門的「高股息」可以當衛星配置，獲者退休族、小孩存股用，而「投資美日台市值型」的ETF是大家可以考慮的。

例如純粹美國為主的：統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）、元大全球AI（00762）；或者純粹投資日本的元大日經225（00661）、富邦日本（00645）；台灣的則0050甚至心臟比較大顆的元大台灣50正2（00631L），都是女子口袋標的。

女子提醒

長線看好的市場不宜做空，也要抱持依照個人風險偏好停損停利的準備，不宜過於貪婪也不宜害怕停損。而至於看好的市場如果一直做空，那可能就會被套牢在那邊；相反的，復華中國5G（00877）上市以來幾乎剛好遇到中國資金外流、中美貿易戰，所以幾乎都在虧損狀態。

最後回到債券市場，公司債供給增加再加上市場觀望Fed主席談話與經濟數據，美債殖利率上漲（今天價格有機會修正），投資債券女子一樣保持的態度是「要有長期持有的心理準備、慢慢領息、等待降息」。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00631L元大台灣50正2 00645富邦日本 00661元大日經225 00757統一FANG+ 00762元大全球AI 00830國泰費城半導體 ETF NVIDIA 半導體 台積電

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