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碳權概念股再起 華紙強漲逾半根漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

環境部將在3月至少召開二次會議，討論碳費費率，研擬碳費將採三級費率，包含優惠費率兩級及一般費率，激勵碳匯族群紛紛上漲，華紙（1905）強漲超過5%，榮成（1909）漲幅逾2%，永豐餘（1907）、士紙（1903）漲幅約1%。

華紙一月營收18.78億元，月增2.7%，年增31.3%，成本紙去年第4季漲價成功，目前市場供需回歸常軌，整體往好的方向發展。漿價今年以來持續上漲，短纖來到大約660美元/噸、長纖770美元/噸。

華紙擁有50年造林經驗，從造林到造紙，採林、漿、紙一貫，形成固碳產業鏈。華紙在兩岸植林面積達3萬公頃，擁有可觀的碳匯資產。市場看好，將來其計算碳權或進行碳交易，將為財報帶來正面助益。

榮成積極在兩岸碳權布局，台灣市場方面，於2020年通過環境部抵換專案註冊申請，預計於2030年可取得23萬噸碳權；另外在大陸市場，總計已持有逾52萬噸碳權。榮成低碳紙箱也取得ISO14067 國際產品碳足跡認證，以因應將來銷歐盟的客戶會需要揭露產品碳排，也有助於未來爭取更多綠色客戶。

華紙

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