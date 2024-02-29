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台股收盤創新高！國泰投信董座喊話「不要預設高點」：後市很樂觀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
針對台股後市，國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點！」，表示今年台灣上市公司盈餘將回復正成長，基本面佳。台股。 （聯合報系資料庫）
針對台股後市，國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點！」，表示今年台灣上市公司盈餘將回復正成長，基本面佳。台股。 （聯合報系資料庫）

台股29日收盤指數18,966點再創收盤新高，上周五(23日)台股盤中攻過萬九點後，近期呈現近關情怯。針對台股後市，國泰投信董事長張錫喊話「不要預設高點！」，表示今年台灣上市公司盈餘將回復正成長，基本面佳，且在OpenAI執行長奧特曼釋出募資計畫，將用來打造AI晶片的震撼消息後，由於背後需要大量算力支撐，這對半導體產業將是一大利多。

張錫指出，第1季財報可能會不如預期、市場將面臨一波修正，不過，這對長期存股族而言反而是好消息，可望迎來逢低承接或加碼的機會，建議可留意台股市值型ETF如：國泰台灣領袖50（00922），趁著除息前布局還有望配息、價差雙賺。00922將於3月18日除息，最晚需在3月15日前持有或買進，預估配息金額29日已公告，投資人可上官網查詢（https://www.cathaysite.com.tw/announcement）。

整體而言，不論6月或8月降息，今年降息是確定的，有利台股展開資金行情。此外，ETF也扮演了台股的支撐力道，截至去年底台股ETF規模約新台幣1.4兆，今年有望擴大增加至2兆元，日前證交所公告一月定期定額金額首度超過百億元，張錫表示，在基本面、資金面良好的狀況下，對台股後市是很樂觀的。

國泰台灣領袖50聚焦市值大、獲利佳、低碳轉型的50檔台股領袖級企業，是國泰投信去年推出的旗艦台股市值型ETF。相較傳統市值型ETF，00922考量未來低碳趨勢，且價格相當親民，單張入手價約1.7萬、經保費率僅0.235%，吸引近7萬投資人青睞，規模突破新台幣102億元。

00922第一大持股為台積電（2330），占比約三成，其他主要成分股包含聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等台股大型權值股，及兩成的金融股與部分傳產，既能分散風險亦不會錯過台股輪動行情。隨著台股衝上萬九，00922追蹤之標的指數近一月(2024/1/26~2024/2/27)漲幅4.93%，推升基金淨值不斷創高。

展望後市，在輝達公告亮麗營收、財測後，台股AI供應鏈訂單更具想像空間，加上本益比較美股低，有助資金持續進駐AI股，激勵電子族群與加權指數再次轉強，法人表示，可留意股價短線漲多拉回後的買進機會，或趁著基金3月除息前搶先布局市值型ETF如00922，參與長線多頭趨勢。

ETF 台股 國泰

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