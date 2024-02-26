台股上周漲1.5%居新興亞股之冠 周線連六紅

AI晶片大廠輝達財報優於市場預期，激勵美股科技股走強，同步為新興亞股挹注成長動能。觀察新興亞股上周普遍走揚，其中，台股上漲1.5%最多，其次是印度漲1.0%、泰國漲0.9%；另從資金流向來看，外資上周買超南韓7.4億美元，再者是台股的5.7億美元，僅越南遭賣超0.6億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超76.2億美元，接著是台股的50.8億美元、印尼的13.5億美元；賣超則以印度的34.0億元最多，次為泰國賣超6.2億美元、越南賣超1億美元。2024年以來，亞股表現以越南漲7.65%最強，其次是菲律賓7.39%、台股5.45%，但泰國下跌1.25%最弱。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，2023年 AI狂潮席捲全球下，台股上漲逾30%，強勁的 AI需求也使半導體產業直接受惠，像是中信關鍵半導體（00891）追蹤指數 2023全年大漲57.5%，且以Morgan Stanley預估來看，AI晶片在4至5年內年複合成長率（CAGR）達33%，AI應用擴散至民生趨勢成型，AI晶片、ASIC需求穩健上行，光通訊、網通與散熱訂單持續湧入，顯示AI需求持續強勁，投資人可持續分批布局，以掌握AI和半導體產業復甦兩大動能。

整體來看，張圭慧指出，隨AI、半導體產業題材等利多帶動下，台股量能增溫，使周線連六周收紅，偏多格局可望延續，預期在美股科技股走強激勵下，台股後市仍有表現空間，但須留意漲多後的技術性賣壓。

越股上周收1212.0點，較前一周上漲0.19%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，自2023年11月低點以來，越股累積漲幅已達18%，在歷經近期挑戰前波高點攻勢下，指數近幾日呈現放緩。

張晨瑋說，在電腦、電子產品和智慧型手機的推動下，越南出口顯示出復甦跡象，一月出口額達366億美元，年增率達42%，主要出口地來自美國、中國和韓國，合計出口達242.5億美元的商品，整體貿易順差擴增至35.3億美元，預期將對越南2024年的GDP一定的貢獻，越股後市成長動能可期。