台股站上萬九再創歷史新高 下周 MWC 展有望再為 AI 點火
台股今（23）日大盤盤中再創歷史新高站上萬九，盤中最高19,012.38點，讓不少投資人樂開懷。法人指出，輝達財報優於預期，激勵台股大盤持續改寫歷史新高，然而盤勢上漲並非全然由AI概念股帶動，代表類股仍維持良性輪動，成為支撐台股向上動能。
科技領域以AI為發展主軸，下周「2024世界行動通訊大會」MWC將於26日在西班牙巴塞隆納登場登場，可望再為AI題材點火。
法人提醒，開紅盤後的大漲，使得指數與月線正乖離過大，技術性修正或整理的可能性增加。因此，雖然產業趨勢偏多，但是仍不宜過度積極追高，逢拉回擇優再留意較佳，仍注意部分AI概念股籌碼過於凌亂，近期盤面漲跌恐怕會相當分歧，因此短線先針對近日強勢股來回操作賺價差為主。
產業上，持續關注 AI 產業相關供應鏈、受惠美、印寬頻建設商機的網通族群、WiFi 7可望迎來換機潮的概念股。
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