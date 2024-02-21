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台股全市場45檔飆上漲停 其中竟有25檔銅板股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股今（21）日收在18,676.31點，櫃買指數則是收在245.44點，統計共有45檔個股收在漲停板，其中多達25檔為銅板股，表現強勢，若分開來看，上市股漲停收盤的個股有14家，上櫃股則有31家收漲停。

台股大盤指數昨日創下新高後，今日拉回休息，大型股休息整理，中小型股吸引資金搶進，表現強勢，集中市場開低，一度下滑至18,645.27點，下跌逾百點，終場收在18,676.31點，下跌76.85點，權王台積電（2330）以678元開低，終場收681元，下跌6元，另外，AI股緯創（3231）、廣達（2382）、創意（3443）、智原（3035）、世芯 -KY（3661）、技嘉（2376）等都是下跌。

集中市場收盤有14檔漲停，其中，50元以下的銅板股有4檔，分別是皇昌（2543）、富爾特（6136）、瑞軒（2489）、中釉（1809）等，百元以上個股則有光聖（6442）、波力-KY（8467）、士電（1503）、訊芯 -KY（6451）、通嘉（3588）等。

櫃買市場相對較強，早盤以245.6點開高，盤中高點曾達246.69點，創下逾23年新高，距離歷史高點329.47點還有82.78點，終場收在245.44點，下跌0.03點，盤面上以中小型股的表現強勢，計有31檔漲停板作收，表現較為強勢的類股包括網通、綠能環保、光電、電子零組件等，其中，百元以上個股包括伯鑫（6904）、世禾（3551）、旺矽（6223）、正淩（8147）等。

個股 漲停

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