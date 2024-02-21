散裝航運族群走強 台航、新興、慧洋-KY早盤漲幅逾3%

在投資人等待輝達財報之際，紅海危機加上拉貨潮，散裝運價迎來補漲效應。其中，今（21）日散裝航運族群走強，其中台航（2617）、新興（2605）、慧洋-KY（2637）早盤漲幅逾3%以上，成交量也破萬張，買氣十足。

AI族群今日集體表現走弱，反觀在資金輪動之下，散裝航運族群紛紛走揚，相關個股包括：台航、新興、慧洋-KY、中航（2612）、四維航（5608）、益航（2601）、裕民（2606）等；截至上午10點30分，台航、新興、裕民、慧洋-KY成交量突破萬張，其餘皆有千張以上，相當有買氣。

法人分析，海岬型、散裝運價優於去年同期，油輪市場新增運力少支撐運價上漲，推升中長期獲利向上，3月因回補原物料，BDI易漲難跌。考量 BDI 指數淡季不淡，2024~2025年散裝產業供需逐趨好轉，給予中航及新興投資建議為 「買進」。

展望後市，法人指出，由於散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，船舶運力供給增速將低位運行；另環保法規趨嚴加上船齡逐年增長，未來拆船量有望回升。整體而言，市場拆船量、新船下水量一增一減之下，散裝市場淨增運力將呈下滑，有望支撐中長期運價走勢。